Підліток на Lexus IS F розігнався до 200 км/год: який штраф він отримав

Lexus IS F є одним з найпотужніших автомобілів у своєму класі. Седан оснащувався 5,0-літровим атмосферним V8, потужністю 416 к.с. й 503 Нм крутного моменту, що працює в парі з 8-ступеневою АКПП.

Читайте також: Підліток знищив чужу Mazda6 й спокійно пішов геть з місця події

Правоохоронці повідомили, що водія зупинили та затримали на шосе. Як розповідає Carscoops, Він рухався зі швидкістю 203 км/год й тепер хлопцеві висувається щонайменше звинувачення у необережному водінні з конфіскацією автівки щонайменше на 30 днів.

За законами Каліфорнії, водіїв, яких виявлять на швидкості понад 160 км/год, штрафують на 500 доларів. Незрозуміло, чому цей хлопець вирішив перевищити швидкість, але, ймовірно, ця подія може вплинути на нього.