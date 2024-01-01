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Підліток на Lexus IS F розігнався до 200 км/год: який штраф він отримав

Каліфорнійська поліція повідомила про затримання водія, що рухався зі швидкістю понад 200 км/год. Ним виявився 19-річний юнак. Правоохоронці конфіскували його автівку на 30 днів за небезпечне водіння.
В США юнак розігнав свій Lexus IS F до 200 км/год на шосе: як його покарали - Auto24

Колаж: Carscoops

Данило Северенчук
logo6 січня, 17:00
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Lexus IS F є одним з найпотужніших автомобілів у своєму класі. Седан оснащувався 5,0-літровим атмосферним V8, потужністю 416 к.с. й 503 Нм крутного моменту, що працює в парі з 8-ступеневою АКПП.

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Правоохоронці повідомили, що водія зупинили та затримали на шосе. Як розповідає Carscoops, Він рухався зі швидкістю 203 км/год й тепер хлопцеві висувається щонайменше звинувачення у необережному водінні з конфіскацією автівки щонайменше на 30 днів.

За законами Каліфорнії, водіїв, яких виявлять на швидкості понад 160 км/год, штрафують на 500 доларів. Незрозуміло, чому цей хлопець вирішив перевищити швидкість, але, ймовірно, ця подія може вплинути на нього.

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