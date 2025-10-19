Підліток тікав від поліції на Corvette Z06 зі швидкістю 232 км/год і дізнався, що таке Grappler

Як пише Carscoops, інцидент стався 9 вересня. Поліцейські зафіксували, як Corvette мчить через міст Мілл-авеню над озером Темпе-Таун зі швидкістю 229–232 км/год. Згодом виявилось, що кадри перевищення швидкості також фіксувались на бортовий реєстратор даних про продуктивність в машині підозрюваних.

Порушник, якого згодом ідентифікували як Мазена Аласмарі, не лише перевищив дозволену швидкість у чотири рази, але й проїхав на червоне світло та проігнорував вимогу поліцейського на мотоциклі зупинитися. Втім, уникнути відповідальності надовго не вдалося.

Grappler: останнє, що бачить втікач

Наступного дня поліція знову виявила той самий Corvette. Але тепер патрульна машина була оснащена так званим grappler — механічним пристроєм із посиленим ременем, встановленим на бампері.

Коли офіцер наблизився до Corvette, система розгорнула ремінь, зачепила заднє колесо спорткара та фактично “прив’язала” його до патрульного автомобіля. Попри потужність в 670 к.с., вирватися було неможливо — Corvette Z06 миттєво зупинився.

До 1,5 років ув’язнення та штраф у 150 000 доларів

В Аризоні втеча від поліції вважається злочином 5-го класу. За місцевим законодавством, 19-річному водієві загрожує:

• до 1,5 років позбавлення волі

• штраф до 150 000 доларів

• а також конфіскація автомобіля, яка вже відбулася

Так, більшість водіїв хоч раз перевищували швидкість. Але робити це у такий спосіб, ігнорувати червоне світло та тікати від поліції — зовсім інша історія. І тепер цей власник Corvette матиме вдосталь часу, щоб це обміркувати — ймовірно, без прав і за ґратами.