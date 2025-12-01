"Пікапи для миру" привезли не лише пікапи й позашляховики, але й "швидку" з Лондона

Техніка надійшла у рамках проєкту "Пікапи для миру", організованого міжнародною спільнотою. Про цю знакову подію йдеться у релізі Львівської ОВА.

Організатори такої місії зазначають, що задумувалася програма допомоги з однією сотнею автівок, але замість 100 "кількість переданих машин перетнула позначку в 700 одиниць техніки".

Від осередку фермерів до міжнародного масштабу

Початківцями проєкту стали фермери Великої Британії. Однак з часом до цієї місії доєдналися волонтери з США, Канади, Нідерландів, Швеції та інших країн, яким не байдужа доля України.

На сьогодні в цій програмі налічується понад 1000 волонтерів. Вони не лише займаються збором коштів, пошуком автівок, їх ремонтом, сервісним обслуговуванням, але й здійснюють їх доставлення в Україну.

Всередині кузова – коробки з гуманітаркою, а зверху – комплект шин на додачу. Фото: Львівська ОВА

Усі конвої йдуть до України не порожняком, а вщент заповнені закупленою за забрані кошти гуманітарною допомогою.

Яку техніку доставили волонтери

Цього разу до Львівщини в межах проєкту "Пікапи для миру" прибув 25-й гуманітарний конвой. Автівки, як і у попередні транші, привезли велику партію гуманітарного вантажу.

Прибула техніка різних типів, марок та моделей – пікапи, кросовери, мінівени. На світлинах видно маркування та риси моделей Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado, Volvo XC90, Toyota Hilux, а також фургона Ford Transit. Про них неодноразово писали, повторюватися не будемо.

На передньому Toyota Hilux, за нею стоять кросовери та пікапи інших виробників. Фото: Львівська ОВА

Прийшла "швидка" в лондонській лівреї

На фоні машин темного кольору помітно виділяється автомобіль швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter. Про таке шасі, в т.ч. "швидкі" на ньому, редакція Авто24 також часто писала.

Варто лише додати, що надійшла праворульна машина. Ймовірно, вона буде передана не цивільній медичній установі, а армійській.

В Україні практично усі праворульні машини з транспортних траншів допомоги експлуатуються армійськими підрозділами. Фото: Львівська ОВА

Є ще одна притаманна риса. Карета має характерну для Великої Британії та її столиці жовто-зелену ліврею. На капоті зроблено наліпку з написом "P4P", що, вказує на адресну гуманітарну місію благодійної організації Pickups for Peace (Пікапи для миру).