Пілот Формули-1 за кермом McLaren P1 з Lego подолав коло на трасі Сільверстоун: відео

Як передає Motor1, у моделі використано 393 різних види деталей Lego, включно з 11 унікальними елементами, створених компанією для цієї збірки. Елементи кузова зроблені з гнучких деталей, які дозволили відтворити зовнішність спорткара.

Читайте також: Чому в Німеччині водію важко працевлаштуватись

Повідомляється, що електромотори живляться від акумуляторних блоків Lego, однак в моделі також використовується звичний автомобільний акумулятор, що забезпечує діапазон для подолання кола.

McLaren не розкрив подробиці щодо шасі авто. На кадрах помітно, що все, крім коліс, панелі приладів і керма, насправді є Lego. Навіть сидіння на якому довелось сидіти Ландо Норрісу було виконане з деталей конструктора.

Також цікаво: В Монтереї згорів ще один рідкісний спорткар вартістю $2 млн: відео

Загальний час кола, який встановив пілот, невідомий, проте судячи з відео – автомобіль з Lego рухався досить жваво. Це непоганий результат як для моделі вагою 1300 кг, яка до того ж оснащена Lego- моторами.

«Після роботи над оригінальною програмою P1 для McLaren дивовижно бачити так багато елементів з оригінального McLaren P1, які команда Lego Technic так реалістично втілила в життя для повномасштабної моделі. Автомобіль був іконою свого часу. Я сподіваюся, що завдяки цій співпраці з LEGO Group ми зможемо надихнути наступне покоління дизайнерів та інженерів розсунути межі автомобільних інновацій», — сказав Бен Гуллівер, спеціаліст з тестування та розробки McLaren.