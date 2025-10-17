Після удару "Ланцетом" – знову в строю: історія порятунку "Надії"

Для повернення машині операційної спроможності заводського рівня спеціалістам вітчизняної компанії A3Tech знадобилося всього 20 днів. Для такого рівня уражень від потужного заряду вибухівки це доволі короткий термін.

Як йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, "відновлена машина DOK-ING MV-10 знову працює на сході України, допомагаючи саперам розміновувати землі та повертати їх до цивільного використання".

Машину, названу жіночим іменем "Надія", доставила в ремонт інженери одного з підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Редакція Авто24 розповідала про цю машину ще у лютому 2024 року. Її в ході візиту до України подарував віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель.

Ось такою була DOK-ING MV-10 за кілька годин до того, як отримала власну назву "Надія". Фото: Держспецтрансслужба

MV-10 попрацювала у них мало не два роки, сотні разів під її фронтальним робочим органом спрацьовували протипіхотні, протитанкові міни, гранати.

Маючи незначні ушкодження безпосередньо робочих інструментів, як от фронтальне мотовило з ланцюгами, молоточками, машину щоразу повертали в стрій вже через кілька годин. Це були звичайні ремонти в польових умовах.

На землях Херсонської та Миколаївської областей "Надія" очистила 91,31 га сільськогосподарських угідь та знешкодила понад 1 350 вибухонебезпечних предметів, включно з касетними боєприпасами, мінами, гранатами та артилерійськими снарядами.

Трактор "Надія" з фронтальною навіскою розмінування за годину проводить санацію на площі до 4 000 кв. м. Скриншот: Авто24

Потужний заряд "Ланцета" влетів в машину з найменш захищеної сторони. Спеціалістам української компанії A3Tech довелося ремонтувати електроповодку, доводити до ладу корпус, гідравліку та протипожежне обладнання.

"Локалізація виробництва та ремонту допомогла провести унікальний оперативний ремонт великої технологічної машини локально, чого раніше в Україні не траплялося. Ми пишаємося нашими людьми й такими партнерствами й цінуємо роботу, яку вони виконують", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Тут можна порівняти вигляд поля до санації і й після зачищення площі. За один прохід трактор опрацьовує смугу шириною 2,45 метра та 40 сантиметрів завглибки. Скриншот: Авто24

Обсяг робіт був великий. По-перше, фахівці виконали повний демонтаж, замінили згорілі трубки та з’єднання, змонтували нові баки. По-друге, корпус відновлювали за допомогою лазерного різання та зварювання.

"Пряме ураження безпілотником – серйозне випробування для машини, адже вона не призначена для роботи в умовах таких атак. Переважно постраждали важливі рухомі частини машини, але завдяки спільним зусиллям A3Tech, Держспецтрансслужби та DOK-ING нам вдалося відновити «Надію» у рекордні терміни", – доповнює директор з розвитку бізнесу DOK-ING Северин Лубківський.

20-тонний трактор розмінування комплектується дизельним двигуном Caterpillar C18 потужністю 766 к.с. й працює зі швидкістю 0,5 – 3 км/год.Скриншот: Авто24

Завдяки дистанційному керуванню (див. відео внизу) оператори ні в попередні, ні в той раз залишалися у безпеці та не постраждали й дуже зраділи поверненню машини в стрій. Після ремонту "десятка" успішно пройшла випробування в польових умовах, обробивши понад 20 000 кв. м поля при максимальному навантаженні й підтвердивши повну надійність.

"Завдяки тому, що DOK-ING безоплатно передали документацію, ми вже на 30% локалізували їхні машини розмінування: збираємо з нуля, виготовляємо деталі, проводимо повний цикл ремонту. За два роки ми вдосконалили свої виробничі й ремонтні процеси, щоб виконувати навіть такі унікальні відновлення після уражень, які машини не мали б витримувати", – каже директор A3Tech Марат Мінц.