Плагін-гібридний Kia Sportage став суттєво дорожчим

Як зазначає Motor1, Kia продовжить пропонувати Sportage PHEV у двох комплектаціях: X-Line AWD та X-Line Prestige AWD. Базова комплектація коштує лише на 600 доларів дорожче, ніж попередня модель, починаючи з 41 885 доларів.

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Однак, топова версія Prestige тепер на 2 800 доларів дорожча, ніж раніше, зі стартовою ціною 48 585 доларів. Вона оснащена двома 12,3-дюймовими дисплеями, що виконують роль цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи, підігрівом та вентиляцією передніх сидінь, підігрівом керма, аудіосистемою Harman Kardon із сабвуфером та багатьма іншими функціями.

Обидві версії мають двозонний клімат-контроль, 19-дюймові колісні диски та широкий перелік опцій безпеки. Гібридна установка на базі 1,6-літрового двигуна отримала потужніший електромотор, що збільшує загальну потужність системи до 268 кінських сил. Запас ходу на електротязі становить 55 кілометрів.

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Водночас бензиновий Kia Sportage є значно доступнішим в США, оскільки базова версія з 2,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 187 кінських сил під назвою Sportage LX FWD коштує від 30 385 доларів, а за флагманський Sportage X-Pro Prestige AWD просять від $40 985. Звичайна гібридна версія Sportage Hybrid 2026 року має ціну, що починається від 31 685 доларів, а топова SX Prestige коштує $41 785.