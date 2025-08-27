Платформа на Iveco S-Way стала іншою і до того ж працює як трансформер

Взагалі майстерня на замовлення компанії Boels Rental виготовила відразу три такі платформи на ходовій базі Iveco. Як пише Transport Online, вантажівки Iveco мають ідеальний кут нахилу рампи та низьку підлогу завантаження, що робить їх багатофункціональними.

Таким чином замовник отримав три автомобілі для перевезення техніки, такої як підйомні платформи та інший рухомий склад. Вибір на S-Way 6x2 з колісною базою 510 см випав ще й тому, що цей тип шасі був спеціально розроблений для перевезення змінних кузовів.

Читайте також Цивільна вантажівка Iveco EuroCarg гасатиме між фронтом та глибоким тилом

Окрім того, він частково завдяки великому ходу передньої осі є ідеальною основою для рампового причепа. Вантажівки до того ж потужні - оснащені двигуном Cursor 9 потужністю 360 к.с. у поєднанні з автоматизованою коробкою передач Hi-Tronics.

Кут під'їзду 6 градусів

У Veldhuizen Trucks поставили менші шини на обох задніх осях, що фактично нахиляє шасі назад. Така різниця у висоті компенсується вантажною платформою, в результаті чого утворюється рівна вантажна підлога довжиною 8,5 метра.

Фото: Veldhuizen Trucks

Завдяки подвійному скосу ззаду в поєднанні з гідравлічним складаним пандусом, це створює кут під'їзду лише шість градусів. Для досягнення цієї мети передню пневматичну вісь необхідно підняти у найвище положення.

Читайте також З’явилося відео нових фургонів eJolly та eSuperJolly від Iveco

Висота вантажної платформи в транспортному положенні становить лише 99 сантиметрів, що дозволяє перевозити навіть високі машини в межах дозволених габаритів.

Подовження вантажної підлоги

Для надання довговічності та привабливого зовнішнього вигляду вантажна платформа повністю оцинкована. Це також стосується спеціального решітчастого пандуса.

Оскільки ці решітки розроблені по всій ширині, їх також можна використовувати, наприклад, для завантаження транспортних засобів з трьома колесами.

Фото: Veldhuizen Trucks

Особливістю відкидних задніх апарелей є те, що вони також можуть служити продовженням вантажної підлоги. З цієї причини на задній частині підіймального пандуса встановлені додаткові задні ліхтарі та тримач номерного знака.

Крім того, завдяки стандартному кульовому зчіпному пристрою можна перевозити причіп.

Читайте також Iveco перейшла на електричні та водневі вантажівки: новинки автосалону в Ганновері

Електрична лебідка

Навантажувальні рампи Iveco S-Way для Boels Rental оснащені ящиками з нержавіючої сталі з обох боків для зберігання обладнання для кріплення вантажу.

Крім того, автомобілі оснащені електричною лебідкою в перегородці, що полегшує завантаження буксируваного обладнання.

Фото: Veldhuizen Trucks