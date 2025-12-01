Пляшка води cтворила власнику Hyundai IONIQ 5 проблем на 12 000 доларів ремонту

Як пише Carscoops, Майк Маккормік їхав автострадою, коли через різке гальмування пляшка води вилетіла з підсклянника та впала на підлогу. Її вміст потрапив у роз’єм джгута проводів під сидінням — і практично миттєво електроніка авто почала давати збої. Спочатку на панелі спалахнули попереджувальні індикатори, потім перестали працювати поворотники, а коли він дістався до дому, електромобіль узагалі не хотів вимикатися.

Після діагностики дилер Hyundai повідомив Маккорміку, що потрібно повністю замінити кілька джгутів проводів — під сидінням і під підлогою. Загальна вартість робіт: 11 882,08 доларів. Hyundai відмовився покривати ремонт за гарантією, пояснивши, що поломка сталася через “зовнішній фактор” — тобто розлиту воду.

Тоді Маккормік звернувся до своєї страхової компанії State Farm, але там також відмовили. Страховики заявили, що пошкодження виглядає “поступовим”, а не спричиненим одноразовою подією. Тож власник залишився сам на сам з рахунком. Це далеко не перший подібний інцидент.

Розташування джгута проводів під сидінням уже призводило до коштовних ремонтів інших власників Ioniq 5. Деякі з них також отримували п’ятизначні рахунки за заміну проводки. Подібні “сюрпризи” зустрічаються й в інших електромобілях бренду. Наприклад, щоб замінити гальмівні колодки на потужному Ioniq 5 N, потрібен спеціальний дилерський софт і обладнання — усе це може коштувати тисячі доларів. І хоча існують неофіційні обхідні шляхи, вони можуть створити нові проблеми, як от скасування дії гарантії.