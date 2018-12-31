Державна фіскальна служба України в останні дні 2018 року розіслала на місцеві митниці лист, в якому роз’яснила заборону продажу автомобілів, розмитнених за пільговим тарифом акцизного податку у 2017-2018 роках.

Імпортовані у 2017-2018 роках автомобілі, під час розмитнення яких було застосовані пільгові ставки акцизу (так званий Закон Горвата), мають у свідоцтві про реєстрацію запис, що продавати їх без сплати повного акцизу заборонено.

Однак після вступу в дію 27 листопада Законів "про легалізацію євроблях", акцизи стали навіть меншими, ніж були за пільговими тарифами. А поняття пільгового та повного акцизу тепер в законодавстві нема.

Тому Державна фіскальна служба (ДФС) надіслала на місцеві митниці лист-роз’яснення №40672/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018, в якому чітко вказала, що відтепер при продажі такого авто нічого доплачувати не потрібно.

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У випадку, "якщо при митному оформлені транспортних засобів були застосовані знижені ставки акцизного податку із зобов’язанням сплатити акцизний податок у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації цих транспортних засобів, у зв’язку з виключення норми пункту 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідних положень" ПКУ таке зобов’язання в частині сплати акцизного податку за повними ставками на сьогодні відсутнє", - говориться в листі ДФС.

Втім, цим листом будуть користуватися митники, які проводять оформлення автомобілів, що були завезені до вступу в дію нового закону. А от щоб зняти подібну відмітку у свідоцтві про реєстрацію автомобіля, необхідно звертатися до Сервісних центрів МВС України. А вони ще такого листа від Головного Сервісного центру не отримали. Кажуть, що для впровадження подібного рішення їм потрібен не лише лист, але й зміни в програмному забезпеченні. Сподіваємося, на це не потрібно буде багато часу.

Нагадаємо, що податкові пільги на електромобілі подовжено.