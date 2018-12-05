Наприкінці листопада Верховна Рада подовжила пільги зі ввезення електромобілів в Україну. Чи стане це приводом для появи у продажу нових моделей в Україні?

Протягом 2018 року на імпорт електромобілів не нараховувались жодні податки: ввізне мито, ПДВ та акциз були нульовими. Однак це була тимчасова пільга, записана в бюджетному законі. Закон, який дав "зелене світле" розмитненню "євроблях", ввів хоч і символічний, однак реальний акциз на електромобілі в розмірі 1 євро за 1 кв*год ємності акумулятора.

Іншим бюджетним законом сплату ПДВ в розмірі 20% від митної вартості авто було скасовано до кінця 2022 року. Таким чином, електромобілі, які зазвичай на 30-40% дорожчі за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, отримали знижку через податкову пільгу ще на три роки.

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За 2018 рік імпорт електромобілів збільшився майже вдвічі – якщо у 2017 році їх було ввезено 2,5 тисячі, то цього річ очікується близько п’яти. Втім, більшість з них вживані – нових завели лише 5%. Одна з причин – у невеликій кількості пропозицій (хоча головна – у їх дороговизні навіть зі податковою пільгою).

Офіційно в Україну електромобілі ввозять лише представники трьох брендів – BMW, Hyundai Renault. Кореспонденти "Авто24" опитали українських імпортерів, чи збираються вони у зв’язку з подовженням пільг збільшити пропозиції нових електромобілів для українців. Як виявилось, такі плани існують.

Як повідомили "Авто24" у компанії "Хюндай Мотор Україна", "вже зараз у нас спостерігається позитивна динаміка продажів моделі Hyundai IONIQ Electric. Тому у 2019 році ми плануємо зміцнити лінійку еко-автомобілів за рахунок виведення на український ринок субкомпактного електрокросовера Kona Electric, який має стильний дизайн та вражаючі технічні характеристики, наприклад – запас ходу на одній зарядці у 482 км".

Hyundai Kona Electric.

SKODA активно працює у напрямку створенні електромобілів з різними рівнями автономного керування. До 2025 року планується вихід 5 моделей електрокарів, повідомили у компанії "Єврокар". Українці теж матимуть змогу їх придбати.

Дистриб’юторські компанії, що входять до складу Корпорації УкрАВТО (Mercedes-Benz, Kia, Jeep, Chery та інші) також готуються розширювати наявність моделей з гібридною та електричною тягою.

Audi e-tron GT Concept

В Компанії "Порше Україна", яка досі не поставляла електричні авто в Україну, заявили про намір всерйоз зайнятись цим сегментом ринку. "В 2019 році ми плануємо презентувати в Україні перший повністю електричний автомобіль Audi e-tron. Volkswagen також планує представляти в Україні електромобілі сімейства I.D.".

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А от щодо найбільш популярного в Україні вживаного електромобіля – Nissan Leaf – то український дистриб’ютор ще не прийняв рішення щодо поставок нових авто цієї моделі у 2019 році. За словами представника компанії "Ніссан Мотор Україна", таке рішення може бути затверджене в березні 2019 року.

Інший популярний серед українців електромобіль – американська Tesla – також поки що не має в нашій країні жодного офіційного представника. Хоча автомобілі цієї марки можна придбати через Інтернет, а от обслуговувати їх українцям доводиться в Німеччині чи Австрії.

Таким чином, пропозиція електромобілів в Україні має збільшитись. Однак нема сумнівів, що українці, як і раніше, будуть ще активніше ввозити вживані авто на електротязі.

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