Літо – час для відпусток та приємних подорожей автомобілем. Щоб зекономити кошти під час поїздки, мережа АЗС UРG пропонує своїм клієнтам суттєво зекономити на пальному.

Для безтурботної подорожі на далеку відстань необхідно бути впевненим в своєму автомобілі. І найперше – в якості пального, яким заправив своє авто. В мережі АЗС upg налагоджений процес логістики та перевірки пального, що забезпечує його високу якість. Окрім того, для постійних клієнтів розроблена бонусна програма UPGgood, яка передбачає постійні привілеї та акції для її учасників.

З 16 по 17 червня 2019 року та з 28 по 30 червня 2019 року в мережі АЗС upg проходить акція “Подорожуй якісно та вигідно”. Вона дозволяє учасникам бонусної програми UPGgood суттєво зекономити на пальному. За умови придбання більше 20 літрів пального автовласнику нараховується на картку лояльності додатково 1,50 грн за кожен придбаний літр бензину чи ДП або 0,75 грн – за кожен літр газу. Нарахування здійснюється бонусами на картку UPGgood, які можна використати на пальне або товари на АЗС при наступному візиті.

Нагадаємо, що на заправках UPG можна виграти мільйон!

Заправляйте якісне пальне на АСЗ upg та використовуйте зекономлені гроші на приємні дрібнички для себе та своїх рідних!

Деталі акції на сайті upg.