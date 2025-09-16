Подушки безпеки Mazda CX-60 спрацювали на швидкості 140 км/год без вагомої причини: фото

Подушки безпеки створені для захисту пасажирів в салоні під час ДТП, однак, як пише Carscoops, за словами одного власника Mazda CX-60 у Німеччині, бічні шторки безпеки позашляховика спонтанно спрацювали під час руху автобаном на швидкості 140 км/год.

Власник авто поділився подробицями події на своїй сторінці в Reddit. Він зазначив, що під час руху поблизу Білефельда раптово спрацювали праві шторки безпеки. Позашляховик ніколи не був в ДТП та на моменту руху не наїхав у серйозну вибоїну, яка могла б обдурити датчики. Водій зміг керувати автомобілем до найближчого з’їзду з автобану.

Після цього електронні асистенти вимкнули двигун та запалення, вірогідно сприйнявши подію за ДТП. На щастя, передні подушки безпеки не спрацювали під час зіткнення, як і шторки безпеки з боку водія. Якби вони спрацювали, то могли б призвести до втрати керування.

Повідомляється, що водій отримав незначні опіки, а Mazda швидко відреагувала на виклик лиха та організувала евакуацію. Постраждалий автомобіль мав лише 50 000 кілометрів пробігу й наразі невідомо, що стало причиною активації подушок безпеки. До слова, подібні інциденти вже траплялись раніше.

Торік власник CX-50 поділився на Reddit, що шторки безпеки його позашляховика спрацювали під час руху автострадою, хоча деякі коментатори поставили під сумнів правдивість його слів. Розслідування Mazda щодо цього CX-60, потенційно, може призвести до відкличної кампанії.