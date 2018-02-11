Відео, на якому, через дорожні ями, автомобілі втрачають керування, зняте одним з місцевих телеканалів Детройту. Водіїв закликають остерігатися "величезних вибоїн" та бути обережними. Так і хочеться запросити їх познімати наші дороги.

Відео, зняте у “столиці автомобільної промисловості США” – місті Детройт, демонструє кілька незначних дорожніх пригод, викликаних дорожніми вибоїнами. У повідомленні видання Jalopnik, ями називають “величезними”, “ненормальними” та “жахливими”.

На відео, знятому камерою місцевого телеканалу WDIV Local 4 можна побачити, як кілька автомобілів втрачають керування, після потрапляння у вибоїни на магістралі I-94 біля поблиза міста Детройт. Деякі з автомобілів виїжджають на узбічча, після кількох обертів на дорожньому полотні. Іншим водіям вдається впортаись з кермом та продожвити поїздку. Скидається на те, що у першому випадку автомобілі обладнано не зимовими шинами, у той час як решта мають відповідну сезону гуму.

Справедливо буде відмітити, що ями на дорозі та ділянки асфальту круг них, покриті “чорним льодом” – цю підступну кригу важко побачити і вона часто стає причиною ДТП. У публікації відмічається, що дороги у південно-східному Мічигані, де знаходиться Детройт, перебувають у поганому стані повсемісно, хоча I-94 є однією з найзручніших магістралей міста, а тому її стан досить добрий.