Як виїхати з паркування, якщо автомобіль заблоковано спереду і ззаду іншими машинами? Спосіб, продемонстрований бразильським водієм на перший погляд видається справжньою магією. Але насправді вся справа у додатковому, п'ятому колесі, що встановлене у автомобілі.

Водій з Бразилії показав чудовий спосіб, у який без зайвих зусиль можна виїхати з тісного місця на паралельному паркінгу. Щоправда, для того, аби такий трюк вдався, потрібно дещо доробити у автомобілі.

На відео Ford Mondeo третього покоління, затиснутий спереду і ззаду автомобілями, “магічним” чином переміщується, ніби всупереч законам фізики. Насправді ж секрет цього фокуса досить простий. У багажнику Мондео встановлено додаткове колесо, обладнане власним приводом. П’яте колесо має трохи більший діаметр, ніж основні, а тому, коли воно приводиться у робоче положення, задня частина автомобіля дещо піднімається над асфальтом для безперешкодного виконання маневру. Таким чином, аби дістати заблокований автомобіль з парковки, водієві потрібно лише двічі натиснути кнопку.

Технологія, котру застосував бразильський водій – не нова. Таке рішення запропонували творці Packard Cavalier 1953 року. “Запаска” мала додаткову функцію, що дозволяла спростити паркування автомобіля. Простіше і значно дешевше, ніж сучасна система автоматичного паркування. Нижче показано застосування цієї системи на Packard.



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