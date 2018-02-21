Як тільки не перевіряли та не випробовували кросовер Тесла - йому усе до снаги. Цього разу норвежець вирішив дізнатись, наскільки сильний цей автомобіль.

Норвежець Бйорн Ніланд причепив до свого кросовера Tesla 43-тонну вантажівку та перевірив, чи зможе Model X буксирувати таку масу.

“Я знаю, що це не вперше, коли Tesla Model X буксирує вантажівку, але у відео, що я бачив раніше, фура допомагала кросоверу. А у Model X біли всесезонні шини, не пристосовані для використання на снігу та кризі. Тож я вирішив створити чесні умови, та відтворити цю ситуацію на зледенілій дорозі”, – написано у коментарі до відео, опублікованого на Ютуб-каналі Бйорна.

На відео також приводиться пояснення щодо деяких характеристик та данних двох автомобілів. Tesla Model X має комплектацію P90DL, потужність у 670 к.с., 9500 Нм крутного моменту на колесах, 2,6 тонни власної ваги та зимові нешиповані шини Nereus NS806. Його партнер – неназвана вантажівка вагою 43 тонни з увімкненою нейтральною передачею.



Читайте також: Поєдинок самураїв: чи здолає Honda NSX легендарний Nissan GT-R?