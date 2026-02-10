Поїздка до Словаччини на власному авто не вдалася через гарний нюх у пса

Інцидент стався ранком 10 лютого у пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". У салоні автомобіля Opel перебували 55-річний чоловік та його 22-річний син. Про це йдеться у релізі Закарпатської митниці.

Батько з сином для перетину кордону обрали спрощену смугу "зелений коридор", декларуючи правомірний перетин кордону. Вони у розмові з інспектором підтвердили, що не переміщують жодних товарів, які підпадають під обмеження або приховані від митного контролю.

Читайте також Як подружжя на Закарпатті втратило два "Мерседеси"

Пороги треба було заливати від корозії, а не заповнювати цигарками

Коли в зоні огляду з'явився чотирилапий помічник на прізвисько Лакі з кінологом, у слова чоловіків уже ніхто не повірив. Пес дав сигнал про заборонений товар в машині і це спонукало митників до ретельного огляду транспортного засобу.

У ході цього заходу інспектори виявили кілька схованок у порогах легковика. Звідти дістали 350 пачок цигарок торгової марки Compliment без акцизної марки України.

За контрабанду з такою кількістю сигаретних пачок втрачати авто і товар якось прикро. Фото: Закарпатська митниця

Дві статі за різними кодексами

Дії громадян мають ознаки порушення митного законодавства за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Митники склали протокол про ПМП та скерували повідомлення до територіального управління Бюро економічної безпеки про протиправне діяння з ознаками злочину за статтею 204 Кримінального кодексу України.

Тайники з сигаретами "позбавили" батька та сина автомобіля. Машину вилучили, її подальшу долю буде вирішувати суд.

Читайте також Які товари найчастіше намагаються провести через кордон автомобілями

Митний кодекс власнику доповнять Кримінальним

Нагадаємо, за цієї статтею злочину передбачено не лише застосування штрафних санкцій.

Якщо злочин кваліфікуватиметься за кримінальною статтею, то можуть забрати й автомобіль, що використовувався для переміщення прихованих у тайниках товарів.