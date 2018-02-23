Поява на дорогах самокерованих автомобілів може знизити вартість послуг таксі, включаючи Uber і Lyft, в два рази.

Про це заявив старший економіст компанії British Petroleum, Дейл Спенсер, який раніше входив до Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії. "Переважна більшість безпілотних автомобілів будуть придбано такими компаніями, як Uber і Lyft. Той факт, що вам не доведеться оплачувати послуги водія, призведе до значного скорочення витрат. Ми очікуємо, що ціни на подібні послуги можуть знизитися на 40-50% ".

За прогнозом BP, перші повністю автономні машини можуть стати реальністю вже на початку 2020-х років, а до 2030-х років кілометраж таких автомобілів значно виросте. Uber вже оголосив про плани закупити 24 тисячі автомобілів у Volvo в 2019-2021 роках. Планується, що шведська компанія надасть машини, а Uber обладнає їх комплексом програмних засобів для пересування без водія.

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Дейл Спенсер обговорював самокеровані автомобілі в рамках щорічного прогнозу для енергетичного ринку. Зокрема, в доповіді дається прогноз, що до 2040 року 15% всіх автомобілів на дорогах будуть оснащені електричними двигунами, при цьому використовувати їх будуть частіше, ніж традиційні машини з двигунами внутрішнього згоряння.

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