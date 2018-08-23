Новітня розробка інженерів з Тольятті – Lada Vesta Sport з 145-сильним двигуном і модернізованим шасі отримала чорний салон зі спортивними передніми сидіннями.

АвтоВАЗ опублікував перші фотографії інтер'єру спортивної модифікації седана Lada Vesta. Публічна прем'єра новинки відбудеться 29 серпня в рамках Московського автосалону (ММАС-2018). Ймовірно тоді ж будуть оголошені і ціни.

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В салоні, виконаному переважно в чорних тонах, встановили передні сидіння з вираженою бічною підтримкою і червоними вставками з алькантари, контрастною прострочкою того ж кольору і декоративними елементами "під карбон". На підголовники нанесений логотип Vesta Sport. Рульове колесо, селектор коробки передач і важіль стоянкового гальма оброблені кожзамом чорного кольору.

Седан укомплектований модернізованим 1,8-літровим двигуном з новими распредвалами зі зміненим профілем, вдосконаленою паливною системою з підвищеним тиском, переналаштованою системою регулювання фаз газорозподілу, а також модернізованими системами впуску та випуску.

Продуктивність мотора збільшили з 122 до 145 кінських сил. Двигун дозволяє седану набирати "сотню" за 9,6 сек., А його максимальна швидкість складає 198 км на годину.

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Нагадаємо, що в Україні продукція АвтоВАЗу вільно продається. На відміну від Паза, ГАЗу і КАМАЗа, АвтоВАЗ з якихось причин не потрапив до списку санкцій.