Він буде продаватись під маркою Datsun, але створений лише для одного ринку.

Шостий автомобіль в своїй лінійці показала компанія Datsun, дочірня марка концерну Renault-Nissan-Mitsubishi. Це бюджетний кросовер під назвою Cross. Автомобіль буде продаватись на ринку Індонезії. Вартість Datsun Cross – близько 163 млн. рупій, що еквівалентно 11 тисяч доларів США.

Автомобіль компактний, в довжину трохи менше 4 метрів, колісна база – 2,45 м. Дорожній просвіт у Datsun Cross «дорослий» - 200 мм, як у справжній позашляховиків. Машина побудована на базі моделі GO+.

Кросовер має посилений захист днища та чорні накладки на кузов.

Datsun Cross оснащується 1,2-літровим бензиновим атмосферним двигуном. В залежності від коробки передач він видає 68 к.с. (з механікою) або 78 к.с. (з варітором). Максимальний крутний момент – 104 НМ.

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В базову версію входитиме АБС, трекшин-контроль та система стабілізації.

Автомобіль буде вироблятись та реалізовуватись в Індонезії, адже Datsun продається лише там, де виробляється – окрім Індонезії, авто під цією маркою доступне також в Індії та Росії та ще 6 країнах, що розвиваються.

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