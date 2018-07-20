Для чого страхувати автомобіль від ДТП, коли він стоїть у гаражі? Або чекає власника на парковці... От якби за страховку можна було платити лише тоді, коли автомобіль їде!

Як не дивно, але така система вже почала працювати в Україні. Страхова компанія АСКА розробила найтехнологічнішу в країні страховку КАСКО, яка працює за допомогою смартфону. В ній автовласник сам вирішує, від чого і коли страхує свою машину. Причому йому навіть не потрібно звертатися до офісу страховика. Така фантастична пропозиція називаються KACKO4U – тобто "КАСКО для тебе".

Завантаж програму

Щоб протестувати нову систему, не треба нікуди йти і нікого повідомляти про свої наміри. Єдина умова – знайти та скачати на свій смартфон в Google Play чи App Store програму KACKO4U. Цей додаток розроблений швейцарськими фахівцями для української страхової компанії АСКА та дозволяє самостійно протестувати послугу, укласти поліс, оплатити його, а при необхідності – повідомити про страховий випадок та врегулювати його.

Для реєстрації вводимо своє ім’я, електронну пошту та деякі дані про автомобіль. Система надішле підтвердження, після чого можна спробувати нею користуватись. Кожного разу, як тільки заходимо в автомобіль та ставимо свій смартфон на тримач, вмикаємо в програмі кнопку "старт". І саме з цього моменту автомобіль знаходиться під захистом однієї з найстаріших та найавторитетніших страхових компаній країни. Відповідно, користувач платить за поліс КАСКО в залежності від часу, під час якого він їздив.

За вами стежить ваш смартфон!

Під час поїздки система враховує стиль їзди, дотримання ПДР, погодні умови, трафік та інші параметри. Вони впливають на тариф, який ви заплатите після поїздки. Хоча найбільше на вартість КАСКО впливає, звичайно ж, ціна вашої машини. До речі, її, тобто страхову суму, теж можна обрати в розумних межах.

Під час руху смартфон показує реальну швидкість автомобіля, а не ту, що на спідометрі. До того ж, знаючи про включений трекер, поводиш себе за кермом обережніше – така вже людська психологія. Про манеру руху, як і пройдені маршрути і аварійність, система сповіщає на головному екрані додатку. І що найцікавіше – там одразу ж висвічується вартість поїздки, яку треба заплатити, якщо б ми застрахувалися з КАСКО4U.

Без агентів та візитів

Протестувавши додаток два тижні, приходиш до висновку, що страхування автомобіля – не така вже дорога штука, як здавалося раніше. І тоді вирішуємо застрахувати своє авто за допомогою цього додатку. Хоча б на мінімальний термін, який у нашому випадку становить 3 місяці.

Оформити страховку за допомогою КАСКО4U для користувачів смартфона виявляється дуже просто, хоча й займає хвилин двадцять. Спочатку треба ввести вірні дані про водія, машину та деякі інші. Далі – зайнятись фотографуванням. На свій же смартфон через цю програму фотографуємо техпаспорт, права, власний паспорт та автомобіль. Ця інформація одразу ж передається на сервер страховика. Владнавши з анкетою, прив’язуємо свою платіжну картку до системи та відправляємо запит страховку. Обираємо тариф: згідно правил програми, потрібно оплатити мінімальну вартість страховки за стоянку автомобіля (адже і там з машиною може щось трапитись – в неї може в’їхати інше авто, впасти дерево, спалахнути чи впасти щось важке). Також потрібно вирішити, чи будете страхувати авто від крадіжки. Від цього також залежить початкова сума, яку треба перерахувати страховику.

Менше їздиш – менше платиш

А далі все залежить лише від вашої активності. Якщо ви щодня і подовгу користуєтесь автомобілем та не забуваєте вмикати кнопку "Старт" на смартфоні, гроші за неї будуть "тікати", як на лічильнику таксі. І вартість страховки залежатиме від вашої поведінки за кермом – чим акуратніше будете водити, тим менше заплатите. Водночас машина весь час поїздки знаходиться під захистом страхової компанії.

Але якщо авто використовується нечасто, то й "накапає" небагато – порівняно зі звичайним КАСКО, з цим додатком можна зекономити до 70% коштів на страховку.

Початком дії страховки буде перерахування страховику початкового внеску. В процесі користування гроші будуть списуватись після кожної застрахованої поїздки.

У випадку ДТП чи поломки автомобіля теж треба скористатися мобільним додатком. Для цього натискаємо відповідну кнопку в меню й телефонуємо оператору. Прямо з додатка можна й заповнити заявку про страховий випадок. Щоб відшкодування заплатили й автомобіль полагодили, треба всього один раз прийти до страхової, щоб підписати заяву на відшкодування. Спілкування з аварійними комісарами, оцінщиками та іншими особами для користувачів додатку зведено до мінімуму.

А для тих, хто забуває кожного разу при початку руху натискати на кнопку "старт", розробники обіцяють вже найближчим часом автоматизувати цю функцію.