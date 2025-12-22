Покупці Nissan зможуть обрати розмір решітки радіатора на своєму мінівені

Як пише Carscoops, фейсліфтинг відбувся через три роки після дебюту шостого покоління, і хоча технічно модель залишилася на тій самій платформі та з тими ж силовими агрегатами, візуальні зміни відчутні — але не для всіх версій. Головним акцентом оновлення стала решітка радіатора.

Для топових комплектацій Highway Star V, Autech Line та e-Power Luxion модель отримала масивнішу решітку, яка глибше опускається в бампер і робить автомобіль візуально ближчим до Lexus. Її асиметричний візерунок схожий на тканинне плетіння, а дизайн доповнюють різкі повітрозабірники та вертикальні LED-ходові вогні.

Втім, базові та середні комплектації залишилися з компактнішою та стриманішою решіткою. Версія Autech також виділяється власним хромованим оформленням, оригінальними LED-елементами та спортивними акцентами нижньої частини кузова.

Інтер’єр зі знайомим функціоналом, але з новими можливостями

У салоні глобальних революцій немає, проте з’явилася нова оббивка Tailor Fit та оновлена мультимедійна система NissanConnect із вбудованими сервісами Google на 12,3-дюймовому екрані. Для пасажирів другого та третього ряду доступний новий 15,6-дюймовий розважальний дисплей.

Nissan трохи перерозподілив функціональність: керування електричними розсувними дверима утримувати в третьому ряду перестали, а крісла-капітан тепер не мають інтегрованих підніжок — їх доведеться замовляти окремо.

Для максимально практичних клієнтів залишаються спеціальні версії Multi Box та Multi Bed. Перша додає додатковий багажний модуль, який може перетворюватись на лавку або стіл, друга ж перетворює Serena на компактний кемпер зі спальним простором.

Техніка — без сюрпризів

Лінійка двигунів без змін. Serena пропонується з 2,0-літровим бензиновим атмосферником на 148 к.с. або гібридною системою e-Power потужністю 161 к.с. Обидва варіанти доступні з переднім або повним приводом.

Модель вже доступна на японському ринку: ціни стартують з ¥2 785 200 (приблизно $17 700), а максимальні комплектації сягають ¥5 099 600 (близько $32 400). Конкурувати оновленій Serena доведеться з Toyota Noah і Voxy, Honda Step WGN та більш “позашляховим” Mitsubishi Delica D:5.