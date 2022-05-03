Що робити в разі ДТП під час воєнного стану, як працює ОСАЦВ після початку війни та як отримати страхові виплати?

ОСАЦВ (обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників за збитки третім особам) залишається необхідним і під час війни. Усі договори продовжують діяти, а після закінчення їх термінів необхідно придбати новий поліс. Втім з отриманням відшкодування під час війни виникають проблеми.

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Оператори ринку зазначають зниження кількості ДТП, заявлених із початку війни. "Кількість страхових випадків зменшилася до 30-40% від довоєнного рівня, — уточнює Олег Коваленко-Кужольний, директор департаменту врегулювання страхових випадків СК "ІНГО". — Обсяги відшкодування також зменшилися, хоча розмір середньої шкоди зростає, оскільки автовласники не повідомляють про дрібні події, а заявляють про великі збитки, щоб швидко відремонтувати авто".

Без поліції. Оформлення ДТП під час воєнного стану

Ігор Чудовський, керівний партнер АТ "Чудовський і партнери", узагальнює: під час врегулювання страхових випадків в умовах воєнного стану можуть виникнути такі труднощі:

поліція не виїжджає на ДТП без потерпілих і тяжких наслідків;

деякі учасники ДТП не бажають оформляти європротоколи та покидають місця ДТП;

страхові компанії не відшкодовують збитки через бойові дії;

працівники страхових компаній, які мають оцінювати збитки, є не в усіх містах.

За відгуками автомобілістів невиїзд поліції на оформлення ДТП став однією з головних проблем. Якщо хтось з учасників ДТП при цьому не погоджується на європротокол, відшкодування можна втратити.

"Для виплати СК потрібне документальне підтвердження події: довідка поліції чи європротокол, — пояснює Олег Коваленко-Кужольний. — З огляду на те, що поліція не завжди виїжджає на оформлення, ми збільшили ліміт для європротоколу з 50 тис. до 130 тис. грн, що для ОСАЦВ є повною страховою сумою".

Раніше через обмеження відшкодування 50 тис. грн постраждалі на дорогих автомобілях часто відмовлялися від європротоколу.

"Знання водіїв щодо спрощеного способу оформлення ДТП — європротоколу — все ще недостатні, — зазначає Максим Межебицький, перший заступник голови правління СК ARX. — Питома вага збитків з ОСАЦВ, яка оформлена за допомогою європротоколу, залишається далекою від рівня західних країн, де поліція не бере участь в оформленні дрібних ДТП".

Оформлення європротоколу. Що робити в разі ДТП під час війни

Для оформлення ДТП, коли діє воєнний стан, страхові компанії радять клієнтам не боятися європротоколу та використати його електронну форму. Однак є випадки, коли з використанням європротоколу під час оформлення ДТП виникають складнощі. Як пояснює Володимир Фогель, адвокат ЮФ "Семенова та Партнери", якщо сторони не дійшли висновку, хто винен у ДТП, або винні обидва учасники — питання має вирішуватися в суді, для чого необхідна реєстрація поліцейськими.

"З огляду на те, що в країні війна, страховики за рекомендацією НБУ спростили процедуру врегулювання. Тому рекомендуємо звертатися на гарячу лінію СК і пояснювати, чому неможливо оформити ДТП особисто або із залученням поліції. Представники страхової компанії повинні надати роз'яснення, як краще вчинити", — додає Фогель.

Якщо поліція не прибуває, а винуватець ДТП відмовляється від європротоколу, щоб підвищити шанси на отримання відшкодування, Ігор Чудовський рекомендує:

вести відеофіксацію місця події та спілкування з учасниками ДТП;

зафіксувати відмову від європротоколу;

зателефонувати на лінію 102, повідомити свої дані, адресу ДТП, номерні знаки авто — свого та інших учасників;

повідомити своїй СК про ДТП та відмову іншого учасника від європротоколу;

якщо СК просить дочекатися їхнього співробітника або виконати інші дії — погодитися.

Однак із фотографуванням виникають складності. "Були випадки, що ДТП ставалися на блокпостах, де не дозволяли затримуватися та проводити фотофіксацію, — розповідає Олег Коваленко-Кужольний. — Ми з розумінням ставимося до таких ситуацій та дозволяємо вимушено покидати місце події".

Пішли на фронт. Як працює страхування під час війни

Ще одна проблема з ОСАЦВ під час війни, про яку повідомляє Максим Межебицький, полягає у недоступності експертів та аварійних комісарів, яких страхові компанії залучають до огляду авто, через фактори безпеки, переміщення, мобілізації чи перевантаження у західних регіонах. Тому в деяких страхових компаніях просять надсилати документи за допомогою месенджерів. Також, за словами Ігоря Чудовського, для оцінки пошкоджень авто зараз можуть попросити поїхати в інше місто, де є відповідні працівники.

Окремою проблемою Межебицький вважає відновлення пошкодженого авто через відсутність запчастин, матеріалів і персоналу на СТО, але ця ситуація з початку війни поступово покращується.

Страхування значно здорожчало

Якщо порівняти розмір страхового платежу зараз і рік тому — подорожчання помітне. Як приклад Марина Семенова, адвокатка ЮФ Семенова і Партнери, наводить таке: зараз страховий платіж за полісом ОСАЦВ становить здебільшого 1 401 грн, тоді як у минулому році — 882 грн.

"Є загальна тенденція збільшення страхових платежів у всіх страхових компаніях, — пояснює Семенова. — Це викликано тим, що на ринку поступово залишаються ті компанії, які дійсно виплачують відшкодування у разі настання страхового випадку".