Поліцейські повернули власнику викрадену машину, але в погоні відірвали задню вісь: відео

Як пише Carscoops, патрульні помітили викрадений Chevrolet Cruze на автомагістралі неподалік Лівонії. Водій відмовився зупинятися, тому на місце події під'їхав поліцейський автомобіль з пристроєм “Граплер” на передньому бампері. Пристрій використовує міцний ремінь для блокування заднього колеса та швидкого припинення погоні.

На жаль, у цьому випадку водій викраденого авто вирішив перевірити удачу й сильніше натиснув на газ, через що задня вісь не витримала навантаження і “Граплер” відірвав її. Лейтенант поліції штату Мічиган Майк Шоу високо оцінив результат, заявивши, що пристрій дозволив офіцерам затримати підозрюваних, уникнувши зіткнення на високій швидкості.

“Ми продовжуємо використовувати технології для пошуку та зупинки злочинців у наших громадах. Завдяки поліцейському департаменту Лівонії та їхньому пристрою “Граплер” ці підозрювані тепер перебувають у в’язниці без потреби в переслідуванні”, – написав Шоу.

Поліція каже, що зловмиснику висунуто звинувачення у зберіганні викраденого автомобіля. Двоє інших дорослих, які перебували в автомобілі, мали кілька невирішених ордерів на арешт і також потрапили до в'язниці. Порівняно з іншими погонями в США, ця видається однією з найбезпечніших.

Водночас варто зазначити, що власник цього автомобіля може зіткнутися з ще більшими збитками, оскільки його страховій компанії доведеться втрутитися, щоб компенсувати пошкодження, оскільки поліція зазвичай не несе відповідальності за транспортні засоби під час погоні.