Поліцейські затримали агресивного водія Ford F-150, що гальмував інших учасників дорожнього руху

Як повідомляє Carscoops, подія сталася 9 грудня в Портленді, штат Орегон. Що стало причиною агресивної поведінки з боку водія пікапа від Ford невідомо. Незрозуміло, з якого саме автомобіля реєстратор записав це відео, але помітно, що водій рухається у правій смузі.

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У цей момент чорний Ford F-150 обганяє його й одразу натискає на гальма. Водій автомобіля, який фільмував події на відео, гальмує, залишаючи трохи місця для Ford, й згодом продовжує рух. Лише через кілька хвилин, коли обидві машини знову набирають швидкість, водій пікапа раптово повністю зупиняється.

Водію авто з камерою все ж вдалося уникнути зіткнення. Увесь цей час в лівій смузі рухався поліцейський автомобіль. Спершу здається, ніби офіцер просто збирається поговорити з власником F-150. Ми бачимо, як пасажирське вікно поліцейської машини опускається, але потім водій пікапа почав їхати далі.

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Тоді поліцейський увімкнув проблискові маячки й зупинив порушника. Tire Meets Road повідомляє, що подібне порушення правил дорожнього руху карається максимальним штрафом в 1000 доларів. Власник відеореєстратора опублікував відео на Reddit без додаткового контексту про ситуацію, тому подальша доля власника F-150 наразі невідома.