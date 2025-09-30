Поліцейські зупинили автономний Jaguar, щоб оштрафувати водія: фото

Як розповідає Carscoops, поліцейські містечка Сан-Бруно проводили операцію з виявлення нетверезих водіїв на дорогах загального користування. Вони помітили, як білий Waymo Jaguar I-Pace здійснив незаконний розворот. Коли патрульні зупинили авто, як не дивно, вони не виявили водія за кермом.

Департамент пожартував у власних соціальних мережах, що в такій ситуації руки правоохоронців зв’язані, оскільки “немає водія – немає покарання, адже штрафи не поширюються на “роботів””. Річ у тім, що законодавство Каліфорнії наразі не дозволяє виписувати штрафи за порушення правил дорожнього руху автономним транспортним засобам.

Попри це, офіцери зв’язались з персоналом компанії Waymo й повідомили про операційний збій, аби ті оновили систему й внесли дані, що розворот у цьому випадку заборонений. Ця ситуація висвітлює нову проблему – правоохоронним органам потрібен спосіб боротьби з порушеннями правил дорожнього руху безпілотними транспортними засобами.

Цікаво, що за даними San Francisco Chronicle, у Сан-Франциско, де безпілотні Jaguar вперше з’явились на дорогах, вже було виписано штрафи для автомобілів Waymo на суму понад 65 000 доларів. Очікується, що у 2026 році в США набудуть чинності нові правила, які дозволять поліції штрафувати компанії, що займаються поширенням автономних транспортних засобів.