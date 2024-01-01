Поліція опублікувала фото "рекордсменів" з перевищення швидкості

Патрульні слідкують за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, на тих ділянках дороги, де встановлені правилами обмеження швидкості водії найчастіше ігнорують.

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Нагадаємо, що згідно ПДР максимально допустима швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км/год (навіть на дорогах що мають понад три смуги руху в одному напрямку та розділені відбійником), а за їх межами — 90 км/год. На автомобільних дорогах поза населеними пунктами з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год.

За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год передбачено штраф у розмірі 340 грн. За перевищення на понад 50 км/год від встановленої — 1700 грн.