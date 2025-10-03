Поліція починає оформлення ДТП в електронному форматі: пілот стартує у Вінницькій області

Чому поліція переходить на електронне оформлення ДТП

Головна мета — пришвидшити процедуру оформлення та зменшити кількість паперових документів. Зараз значна частина часу витрачається на заповнення схем від руки, підписи та копії. Електронний формат має зробити процес зручнішим як для поліцейських, так і для водіїв.

До речі водіїв оштрафували за фотографування місця ДТП

Ключові переваги цифрового підходу:

скорочення часу оформлення;

уникнення помилок у документах;

оперативна передача даних;

менше паперової бюрократії.

Як працюватиме електронна схема ДТП

Поліцейські отримують планшети, через які фіксуватимуть обставини аварії. Замість паперової схеми — електронна форма з координатами, фотографіями та цифровими відмітками. Учасники ДТП зможуть підписувати документи безпосередньо на екрані пристрою.

Документи автоматично потраплятимуть у єдину базу даних, що спростить подальше розслідування, страхові виплати та юридичні процедури.

Де саме стартує пілотний проєкт

Першим регіоном впровадження стала Вінницька область. Тут поліція працюватиме з електронними планшетами в реальних ситуаціях, щоб протестувати:

швидкість оформлення;

точність даних;

зручність для учасників ДТП;

технічну стабільність системи.

Після завершення тестування Міністерство внутрішніх справ ухвалить рішення про розширення практики на інші області.

Чи вплине новий формат на водіїв

Для водіїв, які стали учасниками ДТП, процедура майже не зміниться. Інспектор так само виїжджатиме на місце пригоди, але замість паперових бланків використовуватиме планшет. Водій зможе переглянути дані на екрані та підписати документ електронно.

У перспективі електронне оформлення може:

скоротити час очікування поліції;

зменшити черги в судах і страхових;

спростити доступ до копій матеріалів ДТП.

Також цікаво скільки людей загинули в ДТП з початку року

Коли зміни запровадять по всій Україні

Конкретної дати загальноукраїнського старту поки немає. Якщо тестування у Вінницькій області покаже позитивний результат, Міністерство внутрішніх справ поступово масштабуватиме електронне оформлення ДТП на інші регіони.

Очікується, що після аналізу роботи системи буде визначений графік впровадження у великих містах і по всій країні.

Що це означає для майбутнього

Перехід на електронні схеми ДТП — один із кроків до цифровізації правоохоронної системи. Аналогічні процеси вже впроваджуються в оформленні документів, штрафів та адміністративних матеріалів.

Цифровий формат дозволить швидше опрацьовувати аварії, зменшити помилки й зробити процедуру більш прозорою. Для водіїв це означає менше стресу, очікування та паперових ксерокопій.