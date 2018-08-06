Поліція активно бореться з угонами автомобілів, в цьому напрямку є помітні успіхи.
Протягом перших семи місяців 2018 року правоохоронці розкрили 39% загальної кількості фактів незаконного заволодіння транспортними засобами в Україні, заявляє перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. "Такий вид злочинів притаманний великим містам країни, зокрема, і для столиці", - сказав Аброськін.
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Він зазначив, що в розкритті таких злочинів важлива взаємодія різних служб. "Тому найближчим часом ми проведемо в Києві спеціальні навчання з протидії викрадення", - сказав Аброськін на робочій нараді в п'ятницю.
У навчаннях візьмуть участь патрульні, оперативники карного розшуку, поліція охорони і диспетчери центру управління нарядами. За результатами навчань в Нацполіціі буде створено спеціальну робочу групу, яка розробить алгоритм дій по викриттю і документування діяльності викрадачів.
Аброськін зазначив, що окремі робочі групи вже створені, вони будуть співпрацювати з підрозділами патрульної поліції для профілактики автоугонів.