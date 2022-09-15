Поліція Київщини затримала угруповання псевдопродавців пального. Ділки отримували кошти за пальне, але самого пального потерпілим не постачали.

Правоохоронці провели 10 обшуків на території Дніпропетровської, Одеської, Київської області та викрили чотирьох учасників шахрайської схеми з реалізації пального. Про це повідомляє прес-служба поліції.

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«Аферисти працювали на відомих торговельних майданчиках, розміщували вигідні оголошення про продаж бензину та дизелю, а отримавши кошти, зникали зі зв’язку. Тільки на території Київської області зловмисники ошукали трьох потерпілих, один із яких замовив пальне на суму 1 млн 220 тисяч гривень, а обіцяного так і не отримав» — відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Так, у травні до поліції звернувся 33-річний підприємець з Рівненщини та повідомив, що його ошукали на суму в понад мільйон гривень.

«Чоловік знайшов на одному із сайтів оголошення про продаж дизельного палива, зв’язався з продавцем та перевів на його рахунок кошти. Менеджер компанії неодноразово переносив дату надання товару, а потім взагалі вимкнув телефон. Як виявилось «ділки» не мали ні офісу, не проводили жодної підприємницької діяльності», — йдеться у повідомлені.

Нині зловмисники також перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території інших областей України.