Незабаром авто патрульної поліції обладнають приладами для вимірювання швидкості. Фіксація порушень швидкісного режиму буде відбуватися прімо на ходу.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про це на науково-практичній конференції “Розвиток національної політики в сфері безпеки дорожнього руху. Безпека транспортних засобів та їх експлуатації”.

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За його словами, восени цього року в Україні запрацює система автоматичної фіксації порушень ПДР. Поряд з цим патрульні поліцейські також отримають можливість контролювати швидкість руху транспортних засобів. Причому, вони це будуть робити прямо з патрульних авто. Автомобілі дорожньої поліції оснастять сучасними приладами, що дозволяють автоматично контролювати швидкість і фіксувати машини, які перевищують встановлені ліміти.

“В першу чергу таким обладнанням оснастять патрульні автомобілі дорожньої поліції, яка працює на заміських магістралях національного призначення. На сьогодні це 210 екіпажів, що перекривають майже 6 тис. Км автодоріг, а в майбутньому нові прилади отримають ще 114 автомобілів дорожньої поліції (всього до складу цієї служби буде входити 324 екіпажу). Для законного використання таких мобільних приладів контролю швидкості вже готується відповідна постанова Кабміну”, повідомив Олексій Білошицький.

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Підтвердив цю інформацію і глава підкомітету Верховної Ради з безпеки дорожнього руху Ігор Діденко. Він заявив, що на закупівлю мобільних приладів контролю швидкості вже виділено фінансування. “Починаючи з цього року на безпеку дорожнього руху цілеспрямовано будуть виділятися кошти - 5% з Дорожнього фонду. У 2018 році фінансування складе 2 млрд грн. При цьому 1,5 млн грн буде витрачено на впровадження фотофіксації порушень ПДР та закупівлю мобільних приладів контролю швидкості руху”, - повідомив Ігор Діденко.