Поліція зупинила авто незаконно: що робити

Такі дії поліції, як масові “перевірки документів” чи надумані “операції зброя-вибухівка”, не передбачені законодавством. Але багато водіїв мовчать – і це підживлює практику безпідставних зупинок. Важливо бути готовим діяти юридично, спокійно та впевнено, рекомендує “Дорожній адвокат”.

Законні підстави для зупинки авто

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейський може зупиняти авто лише у чітко визначених випадках, таких як порушення ПДР, конкретні ознаки технічної несправності, розшук автомобіля тощо. Якщо зупинка не підпадає під ці випадки, вона є неправомірною і позбавляє право інспектора вимагати документи чи проводити інші дії.

Незаконні причини зупинки

Формулювання «перевірка документів» або «профілактика» не передбачена законом. Конституція України прямо забороняє довільне втручання органів влади у права громадян. Такі безпідставні зупинки трактуються як перевищення повноважень. Водій має право відмовитись виконувати неправомірні вказівки, якщо поліцейський не називає конкретну підставу зупинки.

Як правильно поводитися водієві під час зупинки

Якщо вас зупинили без законної підстави, зберігайте спокій. Залишайтеся в автомобілі та обов’язково увімкніть відеозапис на телефоні чи реєстраторі. Це дозволено законом. Попросіть під відеозапис поліцейського представитись, показати посвідчення та чітко озвучити причину зупинки. Спокійно зафіксуйте це на відео, не вступаючи у конфлікт.

Якщо озвучена інспектором причина зупинки не передбачена ст. 35 Закону «Про Національну поліцію», ввічливо повідомте, що такої підстави закон не містить. Поясніть інспектору, що його дії є незаконними. Вкажіть, що у випадку продовження неправомірних дій він нестиме дисциплінарну або навіть кримінальну відповідальність. Швидше за все інспектор побажає вам «щасливої дороги».

Скарга та наслідки для працівника поліції

Якщо інспектор зупинив вас неправомірно і не реагує на ваші вказівки припинити незаконні дії, невідкладно телефонуйте на номер 102 та викликайте інший патруль для фіксації неправомірних дій. Після цього подайте письмову скаргу до керівництва поліції чи ДБР. Додайте відео та інші докази – це підвищить шанси ефективного розгляду.

За підсумком перевірки інспектора можуть притягнути до дисциплінарної або навіть кримінальної відповідальності, якщо знайдено ознаки злочину. Дисциплінарне стягнення включає навіть звільнення зі служби. Навіть якщо інспектор виправдається – факт скарги стримуватиме його від повторних безпідставних зупинок.

Висновок

Незаконна зупинка автомобіля – це порушення конституційних прав водія. Поліцейський не може діяти на власний розсуд і зупиняти транспорт без законних підстав. Ваш обов’язок як водія – спокійно, впевнено та юридично грамотно реагувати на свавілля. Повідомлення про незаконність дій та подання скарги – це реальні інструменти захисту, які працюють.