Полковник ЗСУ не замовляв вантажівку, яку благодійний фонд завозив в Україну

Обставини справи з бортовим автомобілем MAN TGS 26.360 2011 року випуску описують митники міжнародного автомобільного пункту пропуску "Шегині – Медика", що на кордоні із Польщею. Історія повчальна й не рекомендована для повторення іншими благодійними рухами та волонтерськими організаціями.

Ввезений на митну територію України автомобіль благодійниця спрямувала на смугу руху "червоний коридор", що цілком виправдано. Відповідно до поданої митної декларації, вказане авто переміщувалося на адресу благодійного фонду м. Стрий як гуманітарна допомога.

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Як зазначила керівниця фонду, вантажівку ввозили для передачі військовій частині на прохання одного з підполковників. На це для "підтвердження" була надано звернення військовослужбовця. Добра справа, слід вітати таку допомогу, але існує незаперечне правило: довіряючи - перевіряй.

Оскільки у кожної чергової зміни МАПП дуже добре налагоджено зв'язок з урядовими, силовими структурами, то перевірка багато часу не зайняла. З’ясувалося, що у вказаній військовий частині дійсно офіцер з таким прізвищем проходить службу. Звання також збіглося – підполковник.

Фото: Львівська митниця

Перевірку можна було б завершувати й ставити на документах відповідну відмітку про дозвіл на ввезення вантажівки. Втім, згаданий військовий ніколи не звертався до благодійного фонду з жодними запитами, його підпис на документі є сфальшованим, а військова частина не потребує такої вантажівки.

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Підсумок тут один – стосовно 53-річної керівниці благодійного фонду, яка подала митному органу декларацію з неправдивими відомостями та підроблене звернення військовослужбовця, складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Автомобіль орієнтовною вартістю майже 2 млн гривень, тимчасово вилучено. Його доля, як і ступінь покарання жінці, визначатиметься у суді.