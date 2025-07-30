Польща планує придбати 25 інженерних машин розмінування

Армійське Агентство озброєнь повернулося до відкладеної ще у 2023 році подібної угоди й має намір законтрактувати в США 25 штурмових установок M1150 (ABV) у Сполучених Штатів. Прийняття рішення має статися з години на годину, оскільки термін дії американської пропозиції закінчується наприкінці липня 2025 року.

Як пише спеціалізований ресурс defence24.pl, запит Збройних сил Польщі передбачає закупівлю не тільки 25 машин M1150 ABV, але й багато супутніх товарів та послуг до цього пакета. Мова йде про навчальні матеріали, запасні частини та логістичну підтримку.

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За умови прийняття пропозиції, польську заявку буде включено в план на постачання згаданих інженерних машин у 2029 році.

Остаточного рішення ще не прийнято, силовики проводять міжвідомчі консультації щодо фінансування цієї закупівлі. З джерел в Агентстві з озброєнь надійшла інформація, що робота триває, однак деталі про конкретні джерела фінансування чи дати укладення додатка не розголошуються.

Нагадаємо, згадана інженерна машина M1150 ABV побудована на шасі танка M1 Abrams. Основне призначення – розмінування та створення проходів техніці та особовому складу через інженерні перешкоди.

Ось в такому виконанні Польща має намір придбати 25 штурмових машин M1150 ABV. Фото: Тайлер Кінгсбері

З інструментарію тут використано фронтальну систему тралення та заряди дистанційного розмінування, що дуже ефективно в зоні сильно замінованих та укріплених підступів до ворожих позицій.

Інженерний танкоподібний сапер оснащений двома пусковими установками для лінійних зарядів розмінування M58 (MICLIC). Вони здатні викидати та підривати вибухові лінійні заряди на відстань до 100–150 метрів вперед для нейтралізації закопаних мін та саморобних вибухових пристроїв.

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Ці системи розчищають смугу шириною 8 метрів через вибухонебезпечні зони. Машина також включає повнорозмірний мінний фронтальний плуг, шириною приблизно 4,6 метра для видалення уламків, ґрунту та боєприпасів.

Система кріплення дозволяє швидко приєднувати та замінювати спеціалізовані робочі органи, як от бойовий бульдозерний відвал, мінні катки, КМУ тощо.

До послуг екіпажу надано комплекс візуального спостереження з тепловими датчиками, денні/нічні камери, а також системи розмітки смуги руху, яка використовує високоякісні дротики для позначення розчищених шляхів.

Машина не бойова, але на всяк випадок її укомплектували важким кулемет M2 Browning, що керується із захищеної башти.

Вартість запланованої угоди та деталі щодо розподілу витрат поки що не розголошуються.