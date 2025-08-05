Польща закупила ще більше танків К2 Black Panther: що це за техніка

Остаточна угода підписана 1 серпня. Цей контракт збільшить танковий парк Польщі до 1370 одиниць, що визначає її як найбільшу бронетанкову силу в Європі. Експерти підкреслюють, що таким бронетанковим потенціалом жодна європейська країна не володіє.

Зокрема, на цьому наголошують аналітики спеціалізованого ресурсу Army Recognition. Вони підрахували, що з прибуттям замовленої кількості машин польська армія матиме найбільшу бронетанкову силу в Європі, що перевершить сукупні запаси Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

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K2 "Чорна пантера" визнана одним із найсучасніших основних бойових танків у світі. Його розробкою та випуском займається південнокорейська компанія Hyundai Rotem. Машина має 120-мм гладкоствольну гармату L/55, сумісною зі стандартними боєприпасами НАТО та програмованими повітряними снарядами.

Гармата з системою автоматичного заряджання забезпечує скорострільність до 10 пострілів на хвилину. Це дозволяє танку вражати кілька цілей з високою точністю в динамічних умовах. Додаткове озброєння включає 7,62-мм спарений кулемет та 12,7-мм важкий кулемет K6, встановлений на даху башти.

Південнокорейський основний бойовий танк наступного покоління K2 "Чорна пантера" з удосконаленими системами вогневої потужності та захисту Фото: Army Recognition

В моторній ніші 55-тонного танка K2 стоїть дизельний двигун потужністю 1500 к.с. з вдосконаленою автоматичною коробкою передач. Він по шосе розвиває максимальну швидкість 70 км/год.

Ці розширені закупівлі є частиною прискореної стратегії військової модернізації Польщі, запущеної у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Поповнення спрямоване на зміцнення національного оборонного потенціалу та посилення позицій стримування НАТО в регіоні.

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Постачання замовлених танків K2 розпочнуться у 2026 році. Вони будуть находити одночасно із поточними постачаннями танків M1A2 Abrams, придбаних у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Польща замовила 250 нових танків M1A2 SEPv3 Abrams, постачання яких запланована на 2025–2026 роки. Перша партія з 28 M1A2 SEPv3 надійшла в січні 2025 року.