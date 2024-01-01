Польська влада стежитиме за всіма українськими вантажівками на її території

Попри намагання перешкодити впровадженню цієї вимоги з боку перевізників третіх країн, польський Сенат ще 9 жовтня ухвалив новий регламент без жодних поправок. Президентом тепер цей документ підписано і він набирає юридичної сили через півтора тижня.

Таким чином, з 1 листопада в’їзд до Польщі дозволено лише тим перевізникам, які зареєстровані в системі SENT. Як зазначається в описі до цього регламенту, покриття системою SENT перевізників із третіх країн покликане захистити польський транспортний ринок.

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Це означає, пише 40ton.net, що "вантажівки з таких країн як Україна, Молдова, Туреччина чи Казахстан не зможуть пересуватися нашими дорогами без підключення до державної електронної системи стеження. Це має на меті полегшити виявлення тих поїздок, які здійснюються всупереч правилам, без належного дозволу або на підставі незаконного каботажного сполучення".

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З приводу запровадження системи SENT для вантажних перевезень до/через територію Польщі Міністерства розвитку громад та територій України дало роз’яснення для українських перевізників.

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В рекомендаційному повідомленні сказано, що для рейсів територією Польщі з 1 листопада слід зареєструватися у цифровій системі на перевезення:

за одноразовими дозволами;

за дозволами на перевезення ЄКМТ;

за бездозвільними перевезеннями (наприклад, відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень).

Ці три пункти охоплюють практично всі види перевезень, які може виконувати іноземний перевізник. Поширюється така вимога як на ті двосторонні перевезення, наприклад Україна – Польща, так і на транзитні, коли перевізник прямує через територію Польщі до іншої держави.

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З зазначеної дати кожне перевезення повинне бути внесено до системи SENT. Відповідно до схваленого закону, під час реєстрації в системі перевізник повинен зазначити:

відомості про іноземну особу, яка здійснює це перевезення;

реквізити відправника;

дані одержувача;місце і дату початку перевезення на території Польщі;

місце і дату завершення перевезення на території Польщі;

країну завантаження;

країну розвантаження;

інформацію про те, чи здійснюється перевезення з вантажем чи без нього;

номер транспортного документа на вантаж;

номер дозволу;

країну реєстрації та реєстраційний номер транспортного засобу, що використовується для перевезення;

номер пристрою SENT.

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Якщо ці всі вимоги по наведеному вище переліку буде занесено в базу даних, то після реєстрації в системі повідомленню буде присвоєно "контрольний номер". Поки "контрольний номер" не надійшов, краще рух Польщею не починати.

Варто знати, що неправильне або неповне заповнення повідомлення також робить перевезення неможливим. Таким чином, реєстрація в системі SENT забезпечить контроль за всіма вантажними перевезеннями до та через територію Польщі.

Як прокоментував ситуацію відомий польський юрист, адвокат Давид Корчинський, моніторинг SENT поширюватиметься на всіх іноземних перевізників.

Якщо раніше система SENT використовувалася для моніторингу транспортування так званих "чутливих товарів", то тепер нові зобов'язання стосуватимуться всіх перевізників, що не входять до ЄС, і незалежно від характеру вантажів, що перевозяться.

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Іноземні підприємці за порушення вимог цієї схеми моніторингу можуть отримати штраф 12 000 злотих, що в конвертації становить 124 000 гривень.

Водії за порушення SENT можуть бути оштрафовані на суму від 5000 до 7500 злотих, тобто від 51 500 до 77 500 грн. Штраф накладається в порядку, визначеному Процесуальним кодексом у справах про дрібні правопорушення.