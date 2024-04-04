Польські перевізники опинилися на порозі кризи та масових звільнень: дефіцит вантажів та значне падіння ставок спонукатиме транспортні компанії звільняти до третини і більше водіїв уже з квітня.

Криза транспортної галузі почала загострюватися ще з початку весни й буде розвиватися. Про це з посиланням на звіт Manpower Group повідомляє спеціалізований ресурс 40ton.net. Наголошується, що настрої підприємців перед викликами цього кварталу не дуже позитивні.

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У вибірковому опитуванні компанії транспортної та логістичної галузі щодо їхніх планів працевлаштування відповіді були неоднозначні. Як з’ясувалося, 34 відсотки підприємців визнали, що "ймовірно скоротять кількість працівників у другому кварталі цього року". Це не дуже втішний показник для транспортного сектору країни.

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Втім, третина не буде порушувати штатну цілісність, про збереження поточного штату заявили 36 відсотків компаній. І лише 29 відсотків транспортних підприємств розраховують на додаткову зайнятість. Решта компаній не змогли визначитись.

Загальний баланс такий: на 5 відсотків більше планується звільнити працівників, ніж найняти додаткових людей. Для Польщі, де транспортний сектор один з найпотужніших у Європі, це тривожний кризовий симптом.

Якщо у 2022 році польські автоперевізники виконали 43,4% усіх каботажних перевезень Євросоюзу, то нині цей сегмент транспортних послуг освоїти буде надто складно. Ілюстративне фото: IRU

Manpower Group зазначає, що настрій у транспортно-логістичній галузі погіршився досить раптово. Попередні дослідження показували, що всього три місяці тому ситуація була прямо протилежною: на 18 відсотків більше компаній планували збільшити штат, ніж скорочувати. Такий же позитивний погляд на цю тему зберігався протягом минулого року.

І хоча офіційно про це ніде не йдеться, частково на такий стан погіршення вплинули страйки водіїв та фермерів з блокуванням доріг на прикордонних пунктах пропуску.

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