Польський міністр порушив правила та сплатив штраф: а як українські міністри?

У випадку з польським міністром порушення було чітко зафіксовано на камеру оператора під час інтерв'ю, коли пан Журек не пропустив жінку на пішохідному переході. Відео потрапило в соціальну мережу. Про це розповідає ресурс moto.pl.

Слід віддати чиновнику належне: він визнав свої неправомірні дії та сплатив штраф.

Жінка була далеко, але…

За словами пана Журека, пішохід був далеко, але зрештою він погодився, що так робити було не варто.

Його рішення прийняти штраф підтверджує його готовність взяти на себе відповідальність за правопорушення.



Штрафи та штрафні бали

Малопольська поліція класифікувала поведінку міністра як порушення правил дорожнього руху. За ненадання допомоги чи переваги людині на пішохідному переході водій отримує штраф у розмірі 1500 злотих та 15 штрафних балів.

Поліція наголосила, що за такі типи порушень існує незначна свобода дій у накладенні штрафів, а це означає, що рішення про прийняття штрафу було прийнято відповідно до чинних правил.

А як з цим в Україні?

Українські міністри не виняток, є й такі, хто платив штраф за порушення ПДР. Авто24 відомо про три випадки, коли чинні або колишні міністри сплачували штрафи за порушення ПДР:

Михайло Федоров, нинішній міністр оборони ще коли обіймав посаду Міністра цифрової трансформації, у 2020 році, отримав і оперативно сплатив штраф за перевищення швидкості, зафіксоване камерою.

нинішній міністр оборони ще коли обіймав посаду Міністра цифрової трансформації, у 2020 році, отримав і оперативно сплатив штраф за перевищення швидкості, зафіксоване камерою. Денис Монастирський (колишній Міністр внутрішніх справ, загинув у 2023 році) у 2021 році отримав штраф за перевищення швидкості на трасі. Міністр публічно повідомив про сплату штрафу через "Дію", наголосивши на рівності всіх перед законом.

(колишній Міністр внутрішніх справ, загинув у 2023 році) у 2021 році отримав штраф за перевищення швидкості на трасі. Міністр публічно повідомив про сплату штрафу через "Дію", наголосивши на рівності всіх перед законом. Арсен Аваков (колишній Міністр внутрішніх справ) також повідомляв про сплату штрафів, зафіксованих системою автоматичної відеофіксації на його власне авто.

Все так, от тільки трішечки не так

Все з українськими чиновниками могло бути саме так, але в редакції Авто24 припускають, що чиновники такого рівня "працювали на публіку", мовляв, перед законом усі рівні. Погодьтеся, щось трохи дивно, коли двоє в списку з трьох осіб були міністрами МВС.

Зазвичай високопосадовці урядового рівня, народні депутати та політки повідомляють про "листи щастя" для того, щоб продемонструвати прозорість та відповідальність перед електоратом.

Як це не дивно, але штрафи за порушення ПДР часто стають частиною "піар-кампаній" для підтвердження того, що закон один для всіх. Зокрема, про сплату штрафів за швидкість повідомляли деякі мери міст та голови ОДА, коли камери автофіксації почали масово впроваджуватися.