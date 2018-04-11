На обухівській трасі біля Києва співробітник поліції на мотоциклі протаранив три автомобілі. Аварія сталася навпроти тренувальної бази ФК "Динамо".

За словами водіїв побитих машин, за 500-700 метрів до місця ДТП поліція зупинила водія на мотоциклі. Але у нього не виявилося прав і документів на даний транспорт, тому він залишив мотоцикл і пішов. Потім, щоб транспортувати мотоцикл, один із співробітників поліції сів за кермо, але вже через кілька сотень метрів потрапив в ДТП.

На швидкості приблизно 80-90 кілометрів на годину він намагався обігнати машини попереду, виїхавши на смугу зустрічного руху. Так він зачепив один автомобіль, а після цього від удару мотоцикл відскочив в інший, який рухався в напрямку Києва. Після цього двоколісний транспорт з водієм в'їхав в бордюр на стороні руху в бік Обухова.

При цьому уточнюється, що бензобак, який відлетів від мотоцикла, розбив передню частину одного з автомобілів. Ніхто, крім водія мотоцикла, не постраждав. Сам поліцейський отримав травму підборіддя і був госпіталізований.

Дану інформацію частково підтвердив адвокат потерпілого правоохоронця.

Однак він стверджує, що водій рухався зі швидкістю приблизно 70 кілометрів на годину, а зіткнення сталося через автомобілі, що пригальмували попереду . За його словами, перша машина різко зменшила швидкість, інші також були змушені зупинитися.

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Поліцейський на мотоциклі не зміг впоратися з керуванням транспортного засобу. Водій першої машини в ряду зник з місця події. Патрульні, які прибули на місце ДТП, відмовилися коментувати ситуацію.