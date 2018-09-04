Чергова аварія за участю поліцейського «пріуса» сталася вночі в Києві. На цей раз поліцейські примудрилися зіткнутися з тролейбусом.

У Шевченківському районі Києва на вулиці Чорновола зіткнулися тролейбус і поліцейський автомобіль. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

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"Тролейбус рухався по своїй смузі, зупинився на червоне світло. Несподівано виїхала машина патрульних і, підрізавши, зіткнулася з ним", – йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, вони їхали з проблисковими маячками, отже тролейбус повинен був поступити їм дорогу, але не зробив цього.

Пошкоджені задні двері машини поліцейських і практично вся її бічна частина. Після інциденту всі роз'їхалися. Ніхто не постраждав.