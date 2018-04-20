Німецька поліція заарештувала одного з топ-менеджерів автоконцерну Porsche в зв'язку з так званим дизельним скандалом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Повідомляється, що топ-менеджер був узятий під варту в четвер, 19 квітня, у зв'язку з побоюваннями, що він може сховатися від слідства або знищити докази по справі про шахрайство.

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Німецька газета Bild am Sonntag повідомила, що мова йде про голову відділу по розробці двигунів Йорге Кернере(Jörg Kerner). Нагадаємо, в середу, 18 квітня, проходили обшуки в низці будинків, що належать німецькому автомобілебудівному холдингу Porsche, дочірньої компанії концерну Volkswagen.

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Автобудівників підозрюють в шахрайстві і виробництві реклами, яка оперувала невірними показниками про зміст шкідливих речовин у вихлопних газах.