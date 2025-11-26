Понад 10 мільярдів гривень податків з пального вже сплатили українці у цьому році

У січні-вересні 2025 року 48 мереж автозаправних станцій перерахували до бюджету 10,2 млрд грн податків — на 2,4 млрд грн, або майже на 31% більше, ніж за відповідний період 2024 року. Про це йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки ВРУ, який є у розпорядженні enkorr.

Із загальної суми 4,1 млрд грн припало на податок на додану вартість (проти 3,8 млрд грн роком раніше), 2,2 млрд грн – на податок на прибуток (1,6 млрд грн у 2024-му), 2,4 млрд грн — на ПДФО і військовий збір (1,7 млрд грн роком раніше), а 1,1 млрд грн — на акцизний податок (0,7 млрд грн у січні-вересні 2024 року).

Водночас, за даними декларацій з ПДВ (по грудень 2024-го, січень-серпень 2025 року), обсяг постачання пального через мережі АЗС скоротився до 358,4 млрд грн, що на 48,6 млрд грн, або 12% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За даними РРО, у січні-вересні 2025 року роздрібні продавці пального реалізували 5,7 млрд л, що на 0,3 млрд л (-5,5%) менше, ніж роком раніше. При цьому виторг зріс до 289 млрд грн (+2,1%), що свідчить про здорожчання середнього чека.

У вересні 2025 року податкова фіксує перший за тривалий час відкат: обсяги реалізації через РРО зменшилися щодо серпня на 33,1 млн л, а сума виторгу впала ще відчутніше — на 1,6 млрд грн.

Індикатор «податкової дисципліни», на думку ДПС — авансовий внесок з податку на прибуток. У січні-вересні 2025 року платники, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, сплатили 2,4243 млрд грн авансів, із них 268 млн грн — у вересні.

Податкова зазначає відносну стабільність кількості чинних ліцензій і позитивну динаміку надходжень, але наголошує: не всі ліцензіати платять аванси, що залишає простір для донарахувань і посилення тиску.

Так, за несплату авансових внесків протягом 9 місяців 2025 року анульовано 551 ліцензію у 368 суб’єктів господарювання, зокрема 26 ліцензій у вересні (5 у ФОПів і 21 — у юридичних осіб).