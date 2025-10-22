Попит на електричні вантажівки зріс, але завод з їх випуску закрили: відома причина

Виведення з конвеєра заводу CAMI Assembly в Інгерсоллі, в Онтаріо, що зі сторони Канади межує з США, трохи дивне, оскільки ця програма мала стати основою комерційних амбіцій GM щодо електромобілів. Як пише Detroit Free Press, то був пріоритетний напрямок, однак...



У першій половині 2023 року виробництво цих машин призупинили, частину готових фургонів передали Американському Червоному Хресту. Короткочасне відновлення випуску у цьогоріч травні GM також “виявилося млявим” на фоні зростання продаж і проєкт чомусь остаточно згорнули.

Менеджери наче не побачили перспективи й відмовилися не лише від раніше запланованих інвестицій у BrightDrop, але й скасували плани на випуск нових моделей у 2026 році. З-поміж причин такого рішення називають слабкий попит, зміни у законодавстві, а також скасування податкових пільг для електромобілів у США.

Крім того, автовиробники зіткнулися зі значними труднощами через торгівельну війну, розпочату адміністрацією Трампа проти Канади.

Хіба ж попит падає при рості реалізації 869%?

Як пише electrek.co, рішення виглядає трохи дивно. Якщо у 2022 році компанія поставила в США лише 146 фургонів, а за весь 2023 рік – лише 497, то цьогоріч справа поліпшилася: у третьому кварталі продажі зросли до 2384 одиниць, що на 869% більше, ніж у попередньому році. Загалом у 2025-му планувалося продати майже 4000 фургонів.

"Це рішення ми прийняли нелегко, враховуючи його вплив на наших співробітників. Однак ринок комерційних електричних фургонів розвивається набагато повільніше, ніж очікувалося, а зміни в регуляторній базі та стимулах для автопарків зробили бізнес ще складнішим", - заявила гендиректорка GM Мері Барра.

Закриття виробництва болісно вдарило по працівниках. Компанія пообіцяла виплатити їм зарплату за півроку та додаткові компенсації. Канадська профспілка Unifor різко засудила дії GM, звинувативши в тому, що відбувається, і американську політику, і керівництво концерну.

Акумуляторні фургони доставлення BrightDrop влітку розлетілися зі стоянки, як гарячі пончики на вокзалі. Ryan Garza, Detroit Free Press

Попри те, що GM говорить про просто відгук на "ринковою реакцію", автомобільна профспілка Unifor не вірить у це. Захищаючи своїх 1200 звільнених працівників, Unifor прямо звинуватила "небезпечну та дестабілізуючу автомобільну політику" адміністрації Трампа у зриві підтримки електромобілів.

Якщо десь мінус, то десь буде плюс

У редакції Авто24 вважають, що у канадському автопромі – не початок кризи, а її продовження. Це не випадковість, а закономірність нинішніх викликів, бо за тиждень до заяви GM у компанії Stellantis заявили про намір інвестувати 13 мільярдів доларів США протягом наступних чотирьох років у розширення там своїх виробничих потужностей.

Таке рішення призведе до виведення виробництва Jeep Compass з Онтаріо та викличе занепокоєння щодо втрати робочих місць у Канаді. Просто Stellantis не буде виробляти модель Jeep в Онтаріо, перетягуючи це виробництво до США.

А Stellantis прямо заявив, що покидає Канаду

Stellantis вже не приховує, що виробництво Compass, яке раніше планувалося розгорнути на складальному заводі в Брамптоні, буде перенесено на складальний завод у Белвідері, штат Іллінойс. Таким чином нові інвестиції збільшать виробництво автомобілів у США на 50 відсотків і додадуть у Штатах понад 5000 робочих місць.

Завод у Брамптоні був зупинений з початку 2024 року для переобладнання для виробництва наступного покоління моделі автомобіля, але цю роботу було зупинено в лютому через загрозу запровадження тарифів.

Після оголошення Stellantis, національний президент Unifor Лана Пейн заявила: «Робочі місця в автомобільній галузі приносяться в жертву заради Трампа» та закликала уряд вжити заходів для захисту робочих місць.

Видно, General Motors піде таким же шляхом, лишаючи поза увагою інтереси канадського автопрому – нічого особистого, це бізнес.