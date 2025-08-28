Поромом з Литви в Німеччину тепер користуватись легше

Це морське сполучення і без цього популярне, показує гарну динаміку зростання попиту, бо дозволяє обійти польську територію, а не поїхати її територією. Як повідомив на своїй ФБ-сторінці DFDS Global, два судновласники уклали угоду, яка розширює цю лінію послуг для водіїв.

Читайте також До Грузії автоперевізники поїдуть поромом

Данський судновласник DFDS та його німецький конкурент TT-Line визнали квитки одного. Угода набуде чинності з 1 жовтня 2025 року, вересень пройде у підготовці, адаптації програми та розробці нового графіка рейсів. Таке поєднання дозволяє судновласникам обмінюватися бортовими місцями на трьох маршрутах з Клайпеди в Литві.

Це будуть рейси до Треллеборга та Карлсхамна у Швеції, а також до Травемюнде у Німеччині. Перехід по Балтійському морю з Литви до Німеччини цікавить автомандрівників та перевізників уже тим, що з маршруту вилучається один ланцюг – вони уникають транзиту автодорогами Польщі, добираючись з Литви до північної Німеччини лише морем.

Фото: DFDS

Алгоритм озвучено: перевізник купує квитки на обговорювані стикування як у DFDS, так і в TT-Line. Далі водій прямує до порту і може загнати фуру, автобус чи легковий автомобіль на пором найближчого відправлення, незалежно від того, він знаходиться в лівреї DFDS чи TT-Line.