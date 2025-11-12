Porsche 911 Targa був похований під сосновими шишками 31 рік, але тепер його чекає друге життя

Автомобіль було знайдено в американському штаті Айдахо, буквально похованим під сосновими шишками. Його кузов занурився у землю, а салон перетворився на сховище для білок. За словами нового власника, Марка Марзуки, Porsche стояв у цьому місці понад 31 рік, лише за кілька метрів від його офісу.

“Багато людей намагалися купити цю машину раніше, але нікому не вдалося домовитися. Мені просто пощастило запитати у правильний момент”, — розповів Марзука журналістам Carscoops.

Коли 911-й витягли з-під шару сміття, його стан виявився набагато кращим, ніж очікувалося. Хоча кузов має іржу, а інтер’єр постраждав від часу, основа залишилася міцною. Porsche навіть зберіг оригінальний 2,0-літровий опозитний шестициліндровий двигун, колінвал якого, попри роки, все ще обертається.

Машина пройшла 101 000 миль (понад 160 тисяч км) і колись подорожувала по Західних Штатах і Канаді. Її навіть брали у подорожі гірським перевалом Trail Creek. Марзука не планує робити стерильну реставрацію — він хоче зберегти патину часу. “Я хочу залишити її трохи пошарпаною, але з оновленою ходовою та живим двигуном”, — каже він.

Зараз ентузіаст уже відновлює передню підвіску, а наступним кроком буде запуск двигуна. Автор проєкту хоче, щоб Targa знову рушила своїм ходом до Нового року. Ця історія — ще одне нагадування, що навіть після десятиліть забуття справжній Porsche ніколи не вмирає.