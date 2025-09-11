Porsche 911 Turbo S Cabriolet на 66 700 доларів дорожчий за свого попередника

Як розповідає Autoevolution, в онлайн-конфігураторі для ринку Сполучених Штатів початкова ціна Porsche 911 Turbo S у виконанні купе становить 270 300 доларів, а для версії кабріолет — 284 300 доларів. Це означає, що потенційним клієнтам доведеться викласти на $31 600 та на $66 700 більше, ніж раніше.

Детальніше: Дебютував гібридний Porsche 911 Turbo S: швидший та важчий, ніж будь-коли раніше

Таке зростання вартості справді вражає, але, вищезгадані ціни не зупиняють шанувальників моделі від придбання найпотужнішого 911 на сьогодні. Вірогідно, Porsche встановить відповідну ціну і на 911 GT2 RS, особливо якщо модель запозичить силовий агрегат T-Hybrid від 911 Turbo S.

Силова установка нового Porsche 911 Turbo S створена на базі опозитного 3,6-літрового двигуна, який також встановлюється у звичайних Carrera GTS та Carrera 4 GTS. Інженери оснастили його двома електричними турбінами, акумулятором ємністю 1,9 кВт-год та електромотором у 8-ступеневій КПП з подвійним зчепленням, що живиться від неї.

Також цікаво: Власники Porsche Macan тепер зможуть грати в ігри на дисплеї мультимедіа

Загальна потужність становить 711 к.с. та 800 Нм крутного моменту. Це на 60 к.с. більше, ніж у попереднього Turbo S. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 320 км/год, а прискорення до першої сотні становить всього 2,4 секунди. Крім того, восени 2024 року прототип 911 Turbo S встановив рекорд Нюрбургрингу з часом 7:03.92. Це на 14 секунд швидше за час його попередника.