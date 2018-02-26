План розвитку нової бізнес-моделі розробила компанія Porsche, анонсувавши впровадження в своїх автомобілях системи безпечних транзакцій за технологією блокчейн.

Принцип генерації пов'язаних між собою ланцюгів інформаційних блоків раніше застосовувався для функціонування криптовалюта (найвідоміший приклад - біткойн). А в Porsche почали тестувати таку систему на автомобілях.

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Спеціалісти вже навчили Панамеру енергоефективного Майніну, завдяки чому машина може вбудовувати свої дані в децентралізовані ланцюга захищених блоків.

Нова техніка дає відразу кілька можливостей. Найпростіше: відкривати і закривати автомобіль через додаток. Звичайно, це можна було робити і раніше, але блокчейн - це принципово інший рівень захищеності від втручання і перехоплення. Завдання трохи складніше: дистанційна передача тимчасових прав доступу до машини іншій особі.

Блокчейни застосовуються і в роботі добре захищених платформ для децентралізованих онлайн-сервісів. У Porsche хочуть створити аналогічну середу. Її родзинка в тому, що тут можна легко додавати нових постачальників послуг без задіяння нового ПО і заліза. Для цього застосовується технологія так званих смарт-контрактів, споріднена технології криптовалюти, але оперує не з віртуальними монетами, а послугами, товарами або цінними паперами.

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У Porsche говорять, що стали першим автовиробником, який почав випробування блокчейна в машинах. Зауважимо, аналогічний проект в даний момент здійснює компанія ZF - постачальник автокомпонентів.