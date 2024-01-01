Porsche представила болід Ле-Ману для доріг загального користування

Як розповідає Top Gear, цей автомобіль творений безпосередньо на базі боліду Porsche 963 LMDh, який виграв численні титули чемпіона світу з перегонів на витривалість. Дорожня версія моделі отримала індекс 963 RSP й була створена на честь 50-річчя перемоги культового Porsche 917.

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“12 жовтня був саме той особливий день, коли кілька людей сиділи разом і обмірковували: “Як ми могли б переосмислити таку історію сьогодні?” — І того дня ми розпочали проєкт, у якому брало участь дуже мало людей”, — розповів журналістам Тімо Реш, генеральний директор Porsche Cars North America.

Команда інженерів швидко дійшла висновку, що створення повністю легальної версії 963 для дорожнього використання неможливе, оскільки таке авто було б надто далеке від вимог до вуличних автомобілів. Замість цього Porsche створила б унікальний екземпляр, максимально схожий на гоночний автомобіль, і автомобіль, який міг би отримати спеціальний дозвіл на дуже обмежене дорожнє використання.

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Через це було створено нове шасі 963 RSP зі збільшеним кліренсом завдяки регульованим амортизаторам Multimatic DSSV. Крім того, 4,6-літровий гібридний двигун V8 з подвійним турбонаддувом “навчили” працювати на звичайному бензині. Попри це, потужність силової установки становить близько 700 кінських сил.

Інженери Porsche Penske Motorsport також налаштували роботу гібридної системи, щоб зробити її плавнішою для руху на низькій швидкості на вулицях. Цікаво, що в салоні автівки є обробка з алькантари, а такі елементи, як знімний підсклянник, надруковані на 3D-принтері.

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Компанія Porsche отримала спеціальний дозвіл від французької влади на керування автомобілем дорогами навколо Ле-Мана, а номерні знаки, які він отримав, призначені для автовиробників, що тестують прототипи. Гіперкар буде виставлений у Ле-Мані, а потім у музеї автовиробника. Крім того, наступного місяця Porsche планує взяти його на Фестиваль швидкості в Гудвуді. Потім автомобіль вирушить до Каліфорнії на Тиждень автомобілів у Монтереї.