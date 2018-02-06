Розробка екологічно чистих транспортних засобів непокоїть зараз всіх автовиробників. Найсміливіші та найпрогресивніші вже рухаються в цьому напрямку.

Глава компанії Porsche, Олівер Блюмі повідомив німецькому виданню DW, що штутгартська компанія планує збільшити інвестиції в розробку і виробництво електромобілів до 6 млрд євро. Інвестиційний план розписаний до 2022 року. "До цих пір ми працювали над сумою в три мільярди євро, але зараз ми схиляємося до шести мільярдам, які ми вкладемо в електромобілі", - сказав Блюмі.

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За словами пот-менеджера гроші підуть як на розробку гібридних моделей, так і на чисто електричні автомобілі. "Ми увійдемо в нові сегменти ринку, і ми також електрифікуємо наявні сегменти", - зазначив він. Першим повністю електричним автомобілем Porsche стане Porsche Mission E, який вийде на ринок в кінці 2019 року.