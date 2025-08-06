Постраждалим від обстрілів українцям безкоштовно відновлять водійські документи

З моменту оголошення українською владою воєнного стану минуло вже три з половиною роки, і лише сьогодні Кабмін підтримав ініціативу МВС стосовно відновлення документів, які були втрачені під час бойових дій. Про це повідомляється на офіційному сайті МВС.

Читайте також: У сервісному центрі МВС встановлено новий рекорд з видачі документів

Постраждалі від військових дій українці звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи. З цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації). Адміністратор швидко опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові документи.

"Це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії. Дякую Уряду за підтримку цієї важливої ініціативи. На місцях ліквідації часто спілкуюся з людьми, які постраждали від ворожих атак. І, зрозуміло, що завжди ставлять просте і болюче запитання: "Де шукати допомоги, коли залишився без нічого?”. Ми маємо дати на нього чітку відповідь: допомога поруч. Наступний крок – невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цієї задачі", – додав Клименко.