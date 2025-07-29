Посвідчення водія не відображається в Дії: як оновити данні дистанційно

Для того, аби посвідчення водія з’явилося онлайн, можна здійснити оновлення даних – внести їх до реєстру. Це можна зробити як при особистому зверненні до сервісного центру МВС, так і дистанційно, кількома способами.

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Для цього необхідно написати звернення щодо уточнення даних посвідчення водія до Регіонального сервісного центру МВС в регіоні видачі посвідчення водія. Адресу можна побачити за посиланням на сайті ГСЦ, обравши необхідний регіон. Звернення пишеться на ім’я начальника регіонального сервісного центру МВС. Зразок звернення доступний тут.

До звернення власник посвідчення водія додає такі документи:

копія посвідчення водія (обидві сторони)

копія паспорта громадянина України (перша сторінка паспорта (лицева сторона ID-картки), друга сторінка паспорта (зворотна сторона ID-картки)

сторінка паспорта з реєстрацією місця проживання (довідка про реєстрацію місця проживання);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Звернення можна подати кількома зручними способами. Зокрема:

у паперовій формі, засобами поштового зв’язку. У такому випадку звернення має бути підписане власноруч з особистим засвідченням кожної сторінки копій документів, долучених до нього. Напис про засвідчення сторінки копії документа має складатися зі слів «Згідно з оригіналом», під яким нижче проставляється особистий підпис, ініціали та прізвище заявника, дата їх засвідчення;

в електронній формі, у такому разі звернення повинно бути підписано електронним цифровим підписом власника посвідчення водія. При цьому до заяви додаються фотокопії вказаних документів з роздільною здатністю зображення не менше 200 dpi.

У ГСЦ МВС звертають увагу на те, що реєстр даних сервісних центрів МВС не містить фото водіїв, які отримали посвідчення водія до 2013 року. Це означає, що після опрацювання звернення посвідчення водія в Кабінеті водія буде відображатись без фото. В Дії до посвідчення водія фото може підвантажитися з Єдиного державного демографічного реєстру. Надсилання фото чи його скан-копії для внесення його до реєстру, не передбачається.

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Для того, аби посвідчення водія відображалось разом з фото онлайн, необхідно особисто звернутись до сервісного центру МВС для обміну посвідчення водія. Адміністратор самостійно зробить фотознімок, тому видруковувати його заздалегідь не потрібно.

Стаються випадки, коли громадянам надходить відмова в оновленні даних посвідчення водія. Серед причин можуть бути:

некоректно заповнена заява (додано неякісні сканкопії або файли не тих документів);

підроблений документ;

інформація в документах не збігається з даними в державних реєстрах (наприклад, особа змінила прізвище/ ім’я/ місце реєстрації, але не обміняла посвідчення водія);

документа заявника, що потребує оновлення, немає в державному реєстрі (наприклад, це може стосуватись окремих документів, виданих до 2013 року).

Звернення від громадян працівники регіонального сервісного центру МВС відповідно до законодавства розглядають до 30 календарних днів. Оновлення даних здійснюється безкоштовно. Якщо неможливо оновити дані посвідчення водія дистанційно, необхідно звернутись особисто до будь-якого зручного сервісного центру МВС.